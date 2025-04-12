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ПВО отразила атаку 36 украинских БПЛА над пятью регионами РФ, включая Кубань

Российские системы ПВО за минувшую ночь уничтожили 36 украинских беспилотников над территориями пяти регионов страны. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства обороны России.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Наибольшее количество беспилотников — 18 единиц — было сбито над Курской областью. Над территорией Ростовской области уничтожено 13 БПЛА, над Орловской и Белгородской областями — по два аппарата, еще один дрон ликвидирован в воздушном пространстве Краснодарского края.

Наталья Решетняк

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