ПВО отразила атаку 36 украинских БПЛА над пятью регионами РФ, включая Кубань

Российские системы ПВО за минувшую ночь уничтожили 36 украинских беспилотников над территориями пяти регионов страны. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства обороны России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Наибольшее количество беспилотников — 18 единиц — было сбито над Курской областью. Над территорией Ростовской области уничтожено 13 БПЛА, над Орловской и Белгородской областями — по два аппарата, еще один дрон ликвидирован в воздушном пространстве Краснодарского края.

Наталья Решетняк