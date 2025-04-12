После шторма на побережье Анапы обнаружили новые выбросы мазута

Очередные следы нефтепродуктов обнаружили в субботу, 12 апреля, на береговой линии в районе устья реки Можепсин в Анапе. На место прибыли сотрудники муниципалитета и представители Тимашевского района, специалисты приступили к ликвидации последствий загрязнения, сообщает региональный оперштаб в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал оперштаб Кубани Фото: Telegram-канал оперштаб Кубани

Загрязнение выявили в ходе утреннего мониторинга, проводимого в рамках ежедневного контроля состояния прибрежной зоны.

Выявленные следы мазута собираются и вывозятся с территории. Объемы загрязнения не уточняются. Очистка ведется в ручном режиме.

Специалисты продолжают мониторинг прибрежной линии.

«Ъ-Кубань» писал, что в субботу водолазы обнаружили шесть пятен мазута на дне Черного моря возле пляжа Анапы. Работы продолжаются.

Мария Удовик