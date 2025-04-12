Движение поездов после атаки дрона в Динском районе восстановили

Железнодорожное сообщение на перегоне в районе станции Васюринская Краснодарского края восстановлено после инцидента с падением фрагментов беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщает региональный оперштаб в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Поврежденную контактную сеть отремонтировала аварийная бригада РЖД. Сейчас принимаются меры для снижения отставания от графика.

Инцидент произошел в ночь на 12 апреля. В результате падения фрагментов беспилотного аппарата контактная сеть на железнодорожных путях оказалась повреждена. По данным регионального оперштаба, пострадавших нет.

Данные о движении поездов доступны в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на официальном сайте ОАО «РЖД» и по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов: 8 (800) 775-00-00. Звонок бесплатный с любого региона России.

Мария Удовик