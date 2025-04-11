Главные новости за 11 апреля. Сочи

Рейс ZF-2967 авиакомпании Azur Air из Сочи на Пхукет был отложен на 19,5 часов по причине ухудшения погодных условий в районе аэропорта. Резкое усиление ветра сделало невозможным безопасный взлет широкофюзеляжного лайнера.

Председатель СКР Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело по факту исчезновения 42-летней жительницы Тулы в Сочи год назад.

В Сочи начало работу специализированное отделение Федеральной службы судебных приставов, задачей которого станет принудительное исполнение судебных решений о сносе самовольных построек.

В горном селе Эстосадок под Сочи в 2026 году начнут строительство новой общеобразовательной школы на 1,1 тыс. мест. Стоимость проекта оценивается в 5,5 млрд руб.

Средняя стоимость кв. м. в новостройках Сочи достигла 456,7 тыс. руб., увеличившись на 7,5% с марта 2024 года по март 2025 года. Максимальная стоимость кв. м в новостройках Сочи в апреле 2025 года составила 3,2 млн руб., минимальная — 213 тыс. руб.

Два несовершеннолетних жителя Сочи предстанут перед судом за покушение на сбыт наркотических веществ в значительном размере. Оба фигуранта признали вину.

Прокуратура пресекла незаконные сборы в аэропорту Сочи. Агентство, представляющее авиакомпанию «Уральские авиалинии», противозаконно требовало с клиентов сервисный платеж в размере 600 руб. за оформление всех дополнительных сервисов перевозчика.

Авиакомпания «Уральские авиалинии» заявила, что не имеет прямого отношения к агенту, взимавшему с пассажиров сбор за оформление дополнительных сервисов в аэропорту Сочи. По факту инцидента инициирована внутренняя проверка.