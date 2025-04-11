Прокуратура пресекла незаконные сборы в аэропорту Сочи

Транспортная прокуратура выявила нарушения прав пассажиров в аэропорту Сочи. Агентство, представляющее авиакомпанию «Уральские авиалинии», с января 2025 года противозаконно требовало с клиентов сервисный платеж в размере 600 руб. за оформление всех дополнительных сервисов перевозчика, в том числе за регистрацию ручной клади и багажа, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Транспортная прокуратура подала протест на этот незаконный сбор. После вмешательства прокуратуры этот сбор был отменен, права пассажиров восстановлены.

«Ъ-Сочи» писал, что воздушная гавань Сочи с 30 марта перешла на весенне-летнее расписание. В новом графике предусмотрены полеты по 85 маршрутам, из которых 57 внутренних и 28 международных. Обслуживание рейсов осуществляет 31 авиакомпания.

Мария Удовик