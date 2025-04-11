Глава СКР поручил возбудить уголовное дело после исчезновения тулячки в Сочи

Председатель СКР Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело по факту исчезновения 42-летней жительницы Тулы в Сочи год назад. Об этом сообщает информационный центр ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В мае 2023 года 42-летняя жительница Тулы приехала в Сочи, после чего связь с ней прервалась. Мать пропавшей неоднократно обращалась в правоохранительные органы, однако, по данным ведомства, «действенных мер к поиску не принималось».

Сейчас Следственное управление СКР по Краснодарскому краю проводит проверку обстоятельств исчезновения. Александр Бастрыкин поручил руководителю краевого управления Андрею Маслову инициировать уголовное производство и представить доклад о результатах первоначальных следственных действий, а позднее — об итогах расследования.

Исполнение поручения взято на контроль центральным аппаратом ведомства.

Мария Удовик