Глава СКР поручил возбудить уголовное дело после исчезновения тулячки в Сочи
Председатель СКР Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело по факту исчезновения 42-летней жительницы Тулы в Сочи год назад. Об этом сообщает информационный центр ведомства в своем Telegram-канале.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
В мае 2023 года 42-летняя жительница Тулы приехала в Сочи, после чего связь с ней прервалась. Мать пропавшей неоднократно обращалась в правоохранительные органы, однако, по данным ведомства, «действенных мер к поиску не принималось».
Сейчас Следственное управление СКР по Краснодарскому краю проводит проверку обстоятельств исчезновения. Александр Бастрыкин поручил руководителю краевого управления Андрею Маслову инициировать уголовное производство и представить доклад о результатах первоначальных следственных действий, а позднее — об итогах расследования.
Исполнение поручения взято на контроль центральным аппаратом ведомства.