«Уральские авиалинии» опровергли обвинения в незаконных сборах в аэропорту Сочи

Авиакомпания «Уральские авиалинии» заявила в своем Telegram-канале, что не имеет прямого отношения к агенту, взимавшему с пассажиров сбор за оформление дополнительных сервисов в аэропорту Сочи. По факту инцидента инициирована внутренняя проверка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

На фоне проверки, проведенной Транспортной прокуратурой в аэропорту Сочи, авиакомпания «Уральские авиалинии» выступила с официальным заявлением, в котором дистанцировалась от действий представителя, причастного к незаконному сбору дополнительных платежей с пассажиров.

По данным надзорного ведомства, агентство, работавшее по поручению перевозчика, с января 2025 года взимало по 600 руб. с клиентов за оформление сервисов, включая регистрацию ручной клади и багажа, что нарушает нормы действующего законодательства. Прокуратура подала протест на действия агента, после чего сбор был отменен.

В «Уральских авиалиниях» подчеркнули, что агентство исполняло лишь представительские функции и не имело полномочий на установление самостоятельных финансовых условий.

«Авиакомпания не имеет прямого отношения к агенту, который установил сбор и взимал его с пассажиров. Сейчас проводится служебная проверка деятельности агентства для выяснения всех обстоятельств»,— сообщается в Telegram-канале перевозчика.

Мария Удовик