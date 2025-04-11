В 2026 году в Эстосадке начнут строить школу за 5,5 млрд рублей

В горном селе Эстосадок под Сочи в 2026 году начнут строительство новой общеобразовательной школы на 1,1 тыс. мест. Стоимость проекта оценивается в 5,5 млрд руб. Как сообщает пресс-служба администрации курорта, финансирование будет обеспечено за счет средств краевого и городского бюджетов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Власти Сочи завершили проектную стадию подготовки к строительству школы в горном поселке Эстосадок Адлерского района. Как сообщил мэр города Андрей Прошунин, учреждение должно полностью закрыть дефицит учебных мест в районе. Сейчас учащихся из Эстосадка подвозят в школу №65 в Красной Поляне, расположенную за пять км, где обучение организовано в две смены.

«Новая школа позволит перевести процесс в одну смену и расширить возможности для бесплатного дополнительного образования. С учетом рельефа и масштаба проекта необходимо заранее проработать всю сопутствующую инфраструктуру — в том числе организацию кругового проезда к зданию для общественного и частного транспорта»,— отметил Андрей Прошунин в ходе выездного совещания на строительной площадке.

Площадка под будущее учебное учреждение площадью 5 га расположена на склоне ниже комплекса трамплинов «Русские горки». По информации мэрии, завершены инженерно-геологические изыскания, эскизный проект утвержден, ведется подготовка к государственной экспертизе, которую планируется пройти в сентябре 2025 года.

Начало строительно-монтажных работ намечено на первый квартал 2026 года. Проект предусматривает возведение не только учебных корпусов, но и полноценной спортивной инфраструктуры. Школа будет адаптирована к горной местности с использованием комплекса подпорных сооружений, позволяющих вписать объект в существующий ландшафт.

«Ъ-Сочи» писал, что в мае этого года на курорте обновят семь школьных пищеблоков, выделив на это более 57 млн руб. из краевого бюджета. Ремонтные работы начнутся после того, как дети уйдут на летние каникулы.

Мария Удовик