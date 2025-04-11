В 2026 году в Эстосадке начнут строить школу за 5,5 млрд рублей
В горном селе Эстосадок под Сочи в 2026 году начнут строительство новой общеобразовательной школы на 1,1 тыс. мест. Стоимость проекта оценивается в 5,5 млрд руб. Как сообщает пресс-служба администрации курорта, финансирование будет обеспечено за счет средств краевого и городского бюджетов.
Фото: пресс-служба администрации Сочи
Власти Сочи завершили проектную стадию подготовки к строительству школы в горном поселке Эстосадок Адлерского района. Как сообщил мэр города Андрей Прошунин, учреждение должно полностью закрыть дефицит учебных мест в районе. Сейчас учащихся из Эстосадка подвозят в школу №65 в Красной Поляне, расположенную за пять км, где обучение организовано в две смены.
«Новая школа позволит перевести процесс в одну смену и расширить возможности для бесплатного дополнительного образования. С учетом рельефа и масштаба проекта необходимо заранее проработать всю сопутствующую инфраструктуру — в том числе организацию кругового проезда к зданию для общественного и частного транспорта»,— отметил Андрей Прошунин в ходе выездного совещания на строительной площадке.
Площадка под будущее учебное учреждение площадью 5 га расположена на склоне ниже комплекса трамплинов «Русские горки». По информации мэрии, завершены инженерно-геологические изыскания, эскизный проект утвержден, ведется подготовка к государственной экспертизе, которую планируется пройти в сентябре 2025 года.
Начало строительно-монтажных работ намечено на первый квартал 2026 года. Проект предусматривает возведение не только учебных корпусов, но и полноценной спортивной инфраструктуры. Школа будет адаптирована к горной местности с использованием комплекса подпорных сооружений, позволяющих вписать объект в существующий ландшафт.
«Ъ-Сочи» писал, что в мае этого года на курорте обновят семь школьных пищеблоков, выделив на это более 57 млн руб. из краевого бюджета. Ремонтные работы начнутся после того, как дети уйдут на летние каникулы.