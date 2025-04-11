В Сочи осудят подростков за покушение на сбыт наркотиков через интернет

Два несовершеннолетних жителя Сочи предстанут перед судом за покушение на сбыт наркотических веществ в значительном размере. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сотрудники правоохранительных органов завершили расследование уголовного дела в отношении двух несовершеннолетних жителей Сочи, которым инкриминируется участие в 11 эпизодах покушения на незаконный сбыт наркотических средств. Как уточнили в региональном управлении ведомства, действия фигурантов квалифицируются по ч. 3 ст. 30 и п. «а» и «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотиков группой лиц по предварительному сговору в значительном размере).

По данным следствия, в январе 2025 года один из обвиняемых, 16-летний подросток, вступил в контакт с неустановленным организатором в одном из мессенджеров и привлек к преступной деятельности своего 17-летнего знакомого. Распределив роли, участники схемы наладили дистанционную реализацию запрещенных веществ через систему закладок на территории курорта.

Организатор, личность которого пока не установлена, передавал наркотики исполнителям через тайники, после чего обвиняемые фасовали вещества и размещали их для дальнейшего бесконтактного сбыта. 14 января деятельность подростков была пресечена оперативными службами.

Как отмечается в материалах следствия, оба фигуранта признали вину. Материалы в отношении неустановленного лица выделены в отдельное производство и переданы по подследственности. Уголовное дело в отношении несовершеннолетних направлено в суд для рассмотрения по существу.

«Ъ-Сочи» писал, что Адлерский районный суд приговорил 22-летнего гражданина Узбекистана к 14 годам колонии строгого режима за попытку сбыта крупной партии метадона в Сочи. Злоумышленник забрал из тайника крупную партию метадона и расфасовал ее на мелкие дозы, чтобы сделать закладки.

Мария Удовик