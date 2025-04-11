В Сочи создали спецотделение судебных приставов для демонтажа самостроев

В Сочи начало работу специализированное отделение Федеральной службы судебных приставов, задачей которого станет принудительное исполнение судебных решений о сносе самовольных построек. Новая структура действует на уровне Краснодарского края и подчиняется Главному межрегиональному управлению ФССП России, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Основная задача нашего подразделения — сосредоточиться на исполнении решений суда, связанных со сносом самовольных строений. Это важный этап в улучшении правопорядка в регионе»,— заявила начальник отделения Татьяна Кочет.

Создание узкопрофильной службы в курортной столице связано с высокой концентрацией объектов незаконной застройки, включая индивидуальные жилые дома, коммерческую недвижимость и постройки в природоохранных зонах.

Новое отделение размещено по адресу: город Сочи, Адлерский район, улица Кирпичная, 24А. Ожидается, что запуск специализированной структуры повысит эффективность исполнения судебных решений и станет дополнительным инструментом в борьбе с хаотичной застройкой на юге России.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте суд обязал экс-главу крайсуда возместить ущерб за самострой. Самовольное строительство потребовало от администрации дополнительных затрат на ввод объектов социальной инфраструктуры в размере 42 млн руб.

Мария Удовик