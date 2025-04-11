Новостройки Сочи подорожали за год на 7,5%

Средняя стоимость кв. м. в новостройках Сочи достигла 456,7 тыс. руб., увеличившись на 7,5% с марта 2024 года по март 2025 года. Об этом сообщают эксперты агентства «Оникс-Недвижимость».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным компании, за первый квартал 2025 года средняя цена на первичном рынке Сочи увеличилась на 3,4% — с 441,5 тыс. до 456,7 тыс. руб. за «квадрат». За год новостройки прибавили 31,7 тыс. руб. в цене.

Максимальная стоимость кв. м в новостройках Сочи в апреле 2025 года составила 3,2 млн руб., минимальная — 213 тыс. руб. В продаже находится 5,4 тыс. квартир и апартаментов, из которых почти половина (2,4 тыс.) — однокомнатные.

«На фоне ограниченного предложения в центральных районах и высокого спроса на видовые квартиры мы наблюдаем стабильный рост цен, особенно в сегменте апартаментов с панорамными характеристиками. Новостройки в Сочи продолжают демонстрировать инвестиционную привлекательность»,— прокомментировала эксперт по недвижимости Марина Мальцева.

Рост цен объясняется несколькими факторами: активным спросом на южную недвижимость, сокращением объемов ввода жилья и концентрацией нового строительства в премиальных зонах. Наиболее активно дорожают объекты с высокой стадией готовности и комплексы с панорамным остеклением, приватными террасами и расположением вблизи моря.

Мария Удовик