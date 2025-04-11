«Уральская пчелка» выиграла суд у «Газпрома» о сносе пасеки

Арбитражный суд Свердловской области отказал компании «Газпром трансгаз Екатеринбург» в иске к эко-ферме «Уральская пчелка» о сносе ульев и прекращении агротуристической деятельности, сообщили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Напомним, конфликт между между эко-комплексом «Уральская пчелка» и компанией «Газпром трансгаз Екатеринбург» развился в Сысерти (Свердловская области). Дочернее предприятие ПАО «Газпром» через суд потребовало снести пасеку, поскольку она находится в охранной зоне магистрального газопровода «Свердловск — Сысерть». По словам владельца «Уральской пчелки» Татьяны Каркачевой, ульи не подпадают по действие нормативных актов, потому что не относятся к животноводству. Активисты Сысерти создали петицию против сноса ульев, которая собрала 1,059 тыс. голосов.

Суд, учитывая практику Верховного Суда РФ и правовое регулирование землепользования в зонах с особыми условиями использования территорий, полностью отклонил требования «Газпрома».

Основой решения суда стало то, что свод правил, на который ссылался «Газпром», не является нормативным актом и относится к проектированию новых газопроводов. Кроме того, «Газпром» не доказал реальную угрозу газопровода для жизни людей за пределами охранной зоны. По данным суда, снос объектов возможен лишь при выплате компенсации, о чем «Газпром» умолчал.

Суд принял во внимание то, что ответчик и власти предлагали «Газпрому» заключить мировое соглашение, но компания отказалась.

Эко-комплекс «Уральская пчелка» был создан предпринимателем Татьяной Каркачевой в 2019 году в селе Кадниково (Сысертский район Свердловской области). На территории комплекса располагается пасека на 70 ульев, в каждом из них — 70 тыс. пчел. Пасека приносит до 4 т меда в год. В «Уральской пчелке» проводятся экскурсии, туры выходного дня, мастер-классы, оздоровительные программы. За пять лет туристическую точку посетили 40 тыс. человек.

Полина Щуцкая