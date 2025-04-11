Нижегородская мэрия выделила 1,4 млрд рублей на поддержку участников СВО за год

На поддержку участников СВО и членов их семей из бюджета Нижнего Новгорода в 2024 году выделили 1,4 млрд руб. Об этом говорится в отчете мэра Юрия Шалабаева перед гордумой, имеющемся в распоряжении «Ъ-Приволжье». Этот отчет глава города представит депутатам на заседании 23 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Отмечается, что в прошлом году размер единовременных выплат гражданам, заключившим контракт на участие в СВО, из городского бюджета увеличили с 50 до 305 тыс. руб.

Всего по статье о дополнительных мерах соцподдержки отдельных категорий граждан в 2024 году помощь получили около 50 тыс. нижегородцев. Общая сумма поддержки составила 1,6 млрд руб. В том числе, в нее входят выплаты почетным гражданам города, почетным ветеранам, пособия на детей из малообеспеченных семей, единовременные пособия студенческим семьям и другие.

Как писал «Ъ-Приволжье», в бюджет Нижнего Новгорода 2025 года на выплаты участникам СВО заложили 444,6 млн руб.

Галина Шамберина