Суд рассмотрит иск мэрии Геленджика о сносе ресторана на центральном причале

Арбитражный суд Краснодарского края 28 апреля рассмотрит иск администрации Геленджика о сносе ресторана «Горыныч», построенного на Центральном причале. Об этом сообщается в картотеке инстанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, власти курорта требуют сноса одноэтажного здания площадью 37 кв. м по адресу ул. Революционная, 2/4 и приведения объекта в соответствие с документами.

Сверка кадастрового номера, указанного в иске, с данными, в том числе и фотографиями, Яндекс.Карт показала, что речь идет о ресторане «Горыныч», размещенном на Центральном пирсе.

Ответчиком по делу выступает ООО «Фос Шипинг Менеджмент». Согласно сведениям информационно-правовой системы «СПАРК-Интерфакс», компания занимается перевозками морским водным транспортом на теплоходах «Империя» и «Саламандра», имеет в пользовании данный причал. Выручка от продаж в минувшем году составила 85 млн руб.

В минувшем году рассмотрение дела приостанавливалось, суд проводил экспертизу, которая к настоящему моменту завершена.

Михаил Волкодав