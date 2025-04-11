Нижегородцев предупредили о фишинговых письмах от мошенников

Минцифры Нижегородской области сообщило о новом виде мошенничества – рассылке фишинговых писем якобы от органов власти или портала Госуслуг. В них содержится ссылка на поддельные сайты, с помощью которых аферисты получают логин и пароль пользователя, доступ к банковским картам и счетам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Письма распространяются через электронную почту, посты и сообщения в мессенджерах и соцсетях, а также всплывающие окна, рекламу или уведомления, отметили в министерстве.

В письмах может содержаться информация в выигрыше, госвыплатах или выгодных предложениях. «Также фишинг может выглядеть как указание о смене пароля или письмо от знакомого с необычного адреса», — подчеркнули в минцифры.

Владимир Зубарев