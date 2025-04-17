Небо на связи

Возможность в любой момент оперативно передать сообщение или данные с воздушного судна на землю и обратно является залогом безопасности в авиации. Для ее обеспечения необходимы надежные средства связи. Такое оборудование на российский рынок поставляет АО «НПП "Полет"», разработки которого успешно применяются на многих типах самолетов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Getty Images Фото: Getty Images

Объем авиационных перевозок в России активно растет. В 2024 году пассажиропоток российских авиакомпаний достиг 111,3 млн пассажиров, что на 5,6% превышает показатель 2023 года. Грузооборот авиатранспорта вырос на 11,4% и составил 1,9 млрд тонно-километров. При этом, как сообщили в Росавиации, ключевым приоритетом в этом секторе остается безопасность полетов, одной из основ которой является надежная радиосвязь с воздушными судами. Ее готовы обеспечить национальные предприятия, постоянно совершенствующие свою продукцию.

Среди востребованного на рынке оборудования авиационной радиосвязи — радиостанция ДКМВ-21 на основе интегрированной модульной авионики, разработанная АО «НПП "Полет"», входящим в состав дивизиона АСУ холдинга «Росэл». Устройство работает в декаметровом (ДКМВ) диапазоне от 2 до 29,9 МГц. Оно обеспечивает радиотелефонную связь в симплексном режиме между экипажами самолетов гражданской авиации и с диспетчерами наземных служб управления воздушным движением, реализуя при этом прием и распознавание сигналов SELCAL, а в модификации ДКМВ-21Д — обмен данными в режиме HFDL.

Радиостанция ДКМВ-21 сопрягается со смежным бортовым радиоэлектронным оборудованием (БРЭО) самолета, осуществляет обмен пакетными данными, содержащими речевую и управляющую информацию, с компонентами комплекта аппаратуры внутрисамолетной связи АВСА, производит автоматический и автоматизированный контроль технического состояния входящих в ее состав блоков с выдачей результатов контроля в систему технического обслуживания по согласованному с интегратором БРЭО протоколу.

Ключевыми составными частями радиостанции являются высокочастотный блок приемопередатчика ВЧ-ДКМВ (отвечает за прием команд управления от бортового вычислителя, обмен пакетными данными и др.), блок антенно согласующего устройства, а также внешний модуль программного обеспечения, работающий на базе бортовой вычислительной системы самолета. В его функции входит управление режимами работы, сопряжение с АВСА и другими самолетными системами, а также контроль технического состояния радиостанции.

При этом ДКМВ-21 можно адаптировать под конкретные условия работы. Она может совмещаться с несколькими типами самолетных антенн: индуктивной, емкостной или высокодобротной индуктивной. Для это в составе прибора предусмотрены три варианта блока антенно согласующего устройства. Также в зависимости от условий эксплуатации и места размещения на воздушном судне в состав радиостанции ДКМВ-21 в различных модификациях дополнительно может входить монтажная рама под централизованную систему обдува или блок с аналогичной автономной системой. Благодаря своим техническим характеристикам и надежности радиостанции АО «НПП "Полет"» хорошо себя зарекомендовали и активно интегрируются на гражданские воздушные суда: Ил-114–300М, SJ-100, МС-21, Ил-96–300, Ил-96–400М и Ту-214.

Еще одна особенность радиостанций ДКМВ-21 — возможность установить на воздушное судно сразу два устройства, работающих на одну антенну ДКМВ-диапазона, поясняет начальник научно-технического центра, директор дирекции по авиационной технике гражданской авиации АО «НПП "Полет"» Наталья Чащина. Прием сигнала из эфира при такой конфигурации осуществляется одновременно, а передача происходит попеременно с учетом более высокого приоритета речевой связи.

При этом радиостанции могут находиться как в одинаковом, так и в разных режимах работы: одна в режиме «Речь», а вторая в режиме «Данные». При выходе в передачу или в настройку со сменой рабочей частоты передача данных радиостанцией в режиме «Данные» прекращается на время работы второй радиостанции в режиме «Речь» с последующим автоматическим восстановлением.

Шумы в эфире связи не помеха

Еще одной перспективной разработкой АО «НПП "Полет"» является семейство помехозащищенных широкополосных радиомодемов с функцией когнитивного радио, над которыми на данный момент компания завершает работу. Эти универсальные малогабаритные средства связи смогут использоваться на беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и в системах телеметрии с использованием БПЛА. Например, для передачи информации от различных датчиков на диспетчерские пункты в системах трубопроводного транспорта нефтегазовых компаний. Также сферой применения таких радиомодемов могут стать роботизированные устройства и летательные аппараты пилотируемой авиации.

Как поясняет заместитель начальника центра инновационного развития АО «НПП "Полет"» Анатолий Колобков, радиомодемы позволят организовать надежный канал радиосвязи между взаимодействующими объектами, как подвижными, так и стационарными, для управления (телеметрии) или обмена мультимедийной информацией со скоростью до 48 Мбит/с. Прибор может работать в диапазоне частот от 50 МГц до 12 ГГц в зависимости от типа исполнения. Рабочий диапазон частот радиомодема конфигурируется под требования конкретного заказчика.

В свою очередь, варианты исполнения будут отличаться также и в зависимости от требований по внешним воздействующим факторам, электропитанию, форм-фактору. В частности, АО «НПП "Полет"» предполагает выпускать радиомодем в бескорпусном виде размером 180х60х55 мм с массой не более 280 г, а также с различными вариантами корпуса и массой не более 1,9 кг. Комплектоваться прибор может различными типами антенн как собственной разработки, так и сторонних производителей.

Благодаря оригинальным запатентованным техническим решениям устройство позволяет организовать радиосвязь на расстоянии до 300 км без ретрансляции со скоростью, достаточной для передачи в реальном времени видеопотока формата до 4К. Это достигается, в частности, применением в радиолиниях специальной сигнально-кодовой конструкции, за счет которой усилитель мощности радиомодема работает в нелинейном режиме с высоким коэффициентом полезного действия, что увеличивает дальность связи до пяти раз по сравнению с существующими радиомодемами на основе технологии OFDM, требующей линейного усилителя, при аналогичных массогабаритных характеристиках, уточняет Анатолий Колобков.

По его словам, в отличие от продуктов-аналогов, радиомодемы АО «НПП "Полет"» позволяют обеспечить работу в широком диапазоне частот. Реализованные в них алгоритмы адаптации по частоте и параметрам сигнально-кодовой конструкции, перестройке рабочей частоты позволяют в реальном времени адаптироваться к текущей среде распространения и обеспечивают уход от помех путем выбора наилучших наборов рабочих частот и скорости передачи информации.

Кроме того, благодаря применению прямого расширения спектра, помехоустойчивого кодирования и эффективным алгоритмам приема в условиях многолучевого распространения сигналов, свойственным большинству каналов беспроводной связи, радиомодемы обеспечивают работу ниже уровня шумов, обеспечивая высокую устойчивость к помехам. Так, например, при перестройке рабочей частоты в полосе 400 МГц надежный канал связи может быть обеспечен при мощности широкополосной помехи в точке приема, до 250 раз превышающей мощность принимаемого полезного сигнала.

Возможность радиомодемов работать ниже уровня шумов в совокупности с низкой спектральной плотностью мощности излучения обеспечивают высокую скрытность радиосвязи.

Ольга Матвеева