«Наши студенты и преподаватели могут вносить значительный вклад в индустрию»

Кадровый дефицит инженерных специальностей сейчас является одной из ключевых проблем российской промышленности, и особенно наукоемких производств. О том, как в ее решении может помочь сквозное обучение, чем помогают крупнейшие отраслевые игроки и на что могут рассчитывать студенты после окончания вуза, BG рассказал ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж

Фото: пресс-служба «Росэл» Ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж

Фото: пресс-служба «Росэл»

— Насколько остро стоит проблема кадрового дефицита в промышленности? Во сколько вы оцениваете нехватку специалистов? В каких профессиях наибольший кадровый голод?

— По данным Минпромторга России за 2024 год, дефицит специалистов в таких областях, как радиотехника и радиоэлектроника, достигает критических масштабов — от 40% до 50%. В отдельных сегментах, таких как схемотехника, СВЧ-электроника, микроэлектроника, нехватка может достигать 70%.

Наиболее острый кадровый голод наблюдается на позиции инженеров—разработчиков радиоэлектронной аппаратуры, специалистов в области квантовых и радиоволновых технологий, технологов микроэлектронного производства и инженеров-программистов, в том числе по искусственному интеллекту, применяемому в промышленности. Как известно, подготовка инженерных профессий в области современной радиоэлектроники в сравнении с IT-направлениями требует на несколько порядков более высоких вложений: от создания уникальных учебно-научных лабораторий до вовлечения в образовательный процесс квалифицированных специалистов из ведущих предприятий отрасли.

Также, по данным Российского союза промышленников и предпринимателей, 85% предприятий опрашиваемых организаций заявляют о нехватке молодых специалистов, обладающих практическими навыками. Это свидетельствует о разрыве между образовательной системой и реальными потребностями промышленности. Отсюда университетской среде требуется непрерывное поддержание обратных связей с отраслью, образующих бесшовный подход к подготовке специалистов через тесное взаимодействие с индустриальными партнерами, чтобы обеспечить соответствие учебных программ современным требованиям и развивать на практике профориентацию у студентов.

В такой ситуации важно диверсифицировать не только подготовку с точки зрения обучения будущих инженерных кадров, но и создавать эффективные механизмы взаимодействия между образованием и производством. Это может включать в себя стажировки, совместные RnD-проекты, лаборатории, учебные центры и программы повышения квалификации, чтобы обеспечить выпускников практическими навыками, высокими конкурентными преимуществами и готовностью к вызовам сегодняшнего дня.

— Как, по-вашему, нужно решать проблему подготовки кадров для современной радиоэлектронной индустрии?

— Решение этой проблемы требует системного подхода, и ключевым аспектом должна стать интеграция образования, науки и производства в единый непрерывный процесс. В РТУ МИРЭА мы совместно с «Росэл» и госкорпорациями «Ростех» и «Росатом» отрабатываем принципиально новую модель инженерного образования, интегрированного с прикладными научными и производственными задачами. И на базе Передовой инженерной школы СВЧ-электроники внедряем сквозные образовательные траектории, которые охватывают все уровни образования: от профильных классов в школах до магистратуры, объединяющей усилия учебных заведений и предприятий. Это позволяет молодым специалистам уже на начальном этапе получать практический опыт и понимание реальных потребностей отрасли.

Студенты с первого курса участвуют в реальных проектах, сотрудничая с ведущими предприятиями холдинга «Росэл» госкорпорации «Ростех». Это не только помогает студентам освоить актуальные навыки, решая кейсы и задания, сформулированные предприятиями «Росэл», но и формирует у них практическое мышление, необходимое для успешной карьеры в высокотехнологичной индустрии.

Мы понимаем, что для успешного функционирования отрасли необходимо развивать программы переподготовки для действующих сотрудников. Постоянное обновление знаний и навыков способствует повышению квалификации специалистов и их адаптации к быстро меняющимся условиям рынка.

— Можно ли уже подвести итоги работы Передовой школы? И какие параллельные проекты реализуются с холдингом «Росэл»?

— За первый год функционирования школы студенты и сотрудники разработали 15 прототипов СВЧ-устройств, что является значительным достижением. Два из этих прототипов уже внедрены в производство, что подтверждает высокую практическую ценность разработок и их соответствие требованиям реального сектора.

Кроме того, в рамках совместной работы РТУ МИРЭА защитил ряд патентов на изобретения в области антенн, СВЧ-устройств и их технологий, которые могут положительно сказаться на дальнейшем развитии технологий в этой области и повысить конкурентоспособность отечественной СВЧ-электроники.

На базе технопарка «Исток — РТУ МИРЭА» также запущена серия стартапов, среди которых выделяется RnD-проект по созданию энергоэффективных радиомаяков для применения в условиях Арктики. Это инновационное решение направлено на оптимизацию навигационных систем и может значительно улучшить безопасность движения судов в этом регионе.

Объем привлеченных инвестиций в технопарк превышает 300 млн руб., что свидетельствует о высоком интересе инвесторов к нашим проектам и их значимости для индустрии. Мы продолжаем развивать сотрудничество с предприятиями холдинга «Росэл», рассматривая новые совместные проекты, направленные на решение актуальных задач в области радиотехники и радиоэлектроники, обеспечения потребностей высокотехнологичного рынка.

— Актуализируются ли образовательные программы подготовки по запросу компаний радиоэлектронной отрасли?

— Программа подготовки действительно меняется в соответствии с запросами промышленных компаний. Каждый год мы актуализируем около 30% наших учебных программ, что позволяет нам оставаться на передовом крае знаний и навыков, востребованных работодателями. В 2025 году мы запускаем новые модули в сотрудничестве с партнерами. Среди них есть курсы, посвященные Embedded-разработке для автоэлектроники и проектированию чипов для 5G, которые являются одними из системообразующих перспективных направлений.

Кроме того, более 80% наших дисциплин включают в себя практические кейсы от предприятий, что помогает студентам привыкнуть к решению реальных задач и развивать аналитические навыки. Мы также активно привлекаем внешних экспертов из ведущих промышленных компаний и исследовательских институтов, которые участвуют в образовательном процессе, делясь своим опытом и знаниями с нашими студентами.

Таким образом, наши программы подготовки не просто реагируют на изменения в индустрии, но и активно формируют профессиональные компетенции современной радиоэлектронной отрасли, необходимые для успешной карьеры. Мы уверены, что такое сотрудничество с промышленностью является залогом успешного трудоустройства наших выпускников и поддержки инновационного развития всей отрасли.

— Сколько специалистов ежегодно готовит РТУ МИРЭА и в какие компании они трудоустраиваются?

— По данным Минобрнауки за 2024 год, впечатляющие 87% наших выпускников находят работу в течение полугода после выпуска. Из них 65% устраиваются на ключевые позиции в предприятиях радиоэлектронного кластера, таких как «Росэл», «Алмаз-Антей», «Роскосмос» и другие. Предприятия данного кластера являются лидерами в своей области и представлены в высокотехнологичных секторах экономики.

Кроме того, около 20% наших выпускников решают продолжить научную карьеру. Они получают возможность работать в лабораториях Российской академии наук или продолжают обучение в рамках PhD-программ, что позволяет им углубить свои знания и заниматься исследовательской деятельностью.

— Как организован сквозной цикл подготовки обучающихся от школы до предприятий? Какой охват сейчас у РТУ МИРЭА в рамках данной стратегии?

— В РТУ МИРЭА мы активно реализуем программу «Инженерный класс», направленную на сквозную подготовку специалистов от школьного уровня до предприятий. На данный момент программа охватывает более 250 школ в 35 регионах страны, что подтверждает широкий спектр деятельности университета и желание вовлечь молодежь в мир инженерии и наукоемких технологий.

Каждый год более 7 тыс. школьников принимают участие в наших олимпиадах и проектных школах, что создает уникальные возможности для ранней профессиональной ориентации и развития практических навыков у будущих инженеров. Эти мероприятия способствуют формированию у школьников интереса к STEM-дисциплинам (наука, технологии, инженерия и математика) и в будущем повышают их конкурентоспособность на рынке труда.

Для студентов на уровне высшего образования предусмотрена система дуального образования, в рамках которой 40% учебного времени проходят на предприятиях-партнерах. Это позволяет молодым специалистам не только получать теоретические знания, но и на практике знакомиться с реальными задачами и требованиями индустрии. В 2024 году мы стали свидетелями значительного успеха: 492 студента заключили целевые контракты с компаниями-партнерами, что свидетельствует о высоком запросе со стороны работодателей на подготовленных специалистов.

— Как бы вы могли оценить результативность проектно-образовательного интенсива с холдингом «Росэл»? Планируется ли расширение опыта подобной практики?

— Наши студенты и преподаватели могут вносить значительный вклад в современную индустрию, разрабатывая решения, которые обеспечивают эффект от инвестиций и повышают конкурентоспособность компаний.

В 2025 году мы планируем значительно расширить практику проектных интенсивов. Мы намерены увеличить количество кейсов и привлечь к новому сотрудничеству ряд ведущих компаний радиоэлектронного сектора. Это даст нашим студентам возможность не только еще больше погрузиться в реальные производственные процессы, но и получить бесценный опыт работы в команде с профессионалами отрасли.

Таким образом, наш проектно-образовательный интенсив с «Росэл» стал успешным шагом к созданию новых форматов взаимодействия между образованием и бизнесом, и мы убеждены, что в будущем такие практики принесут еще большее количество совместных достижений и инновационных решений.

— Как финансируются программы по подготовке специалистов? Хватает ли ресурсов материально-технической базы РТУ МИРЭА для эффективной подготовки кадров?

— Основная доля финансирования поступает из бюджетных средств, что создает надежную основу для функционирования университета. В 2025 году мы планируем значительные средства на обновление нашего оборудования. В числе наших приоритетных проектов — создание совместно с ВГТРК мегалаборатории цифрового телевидения, саунд-технологий и медиасвязи, а также лаборатории телематики и автоэлектроники при поддержке компании ИТЭЛМА, которые позиционируются как ключевые в своей области, направленные на подготовку специалистов для телекоммуникационного медиасектора и направления автомобильной электроники соответственно. К слову, названные лаборатории по своему техническому оснащению соответствуют не ниже уровня профессиональных решений, используемых в ведущих компаниях, а иногда даже идут на опережение. Это позволяет нашим студентам не только теоретически изучать современные индустриальные решения, но и на практике взаимодействовать с оборудованием, которое они встретят на своих рабочих местах у работодателя.

Мы уверены, что подобный подход значительно повышает шансы наших выпускников на успешную карьеру и делает их востребованными специалистами уже с первого дня их выхода на рынок труда. Таким образом, мы можем с уверенностью сказать, что материально-техническая база РТУ МИРЭА весьма развита для эффективной подготовки кадров. Мы продолжаем стремиться к совершенствованию наших лабораторий и инфраструктуры, чтобы обеспечивать студентов наиболее актуальными знаниями и навыками, готовя их к вызовам современного производства и наукоемких технологий.

Интервью взяла Ирина Салова