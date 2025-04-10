Главные новости за 10 апреля. Новороссийск

Город-герой планирует принять на майские праздники 60 тыс. гостей.

Площадь подслойного тления мусорного полигона в Новороссийске сократилось до 200 кв. м.

В Новороссийске частично ограничат движение транспорта в пасхальную ночь.

Новороссийские таможенники выявили неуплату 7 млн руб. за уголь для кальяна.

42 китооборазных выбросились на берег Черного моря в Новороссийске в течение марта.

Ввод в эксплуатацию НПС «Кропоткинская» запланирован до конца мая.

Новороссийск станет первой остановкой круиза туристического поезда «Рица».

Камеры на пяти пляжах Новороссийска появятся к началу сезона этого года.