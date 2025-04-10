В Новороссийске частично ограничат движение транспорта в пасхальную ночь

Движение транспорта в Новороссийске в пасхальную ночь частично ограничат на трех улицах. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Новороссийска Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

«С 20:00 часов 19 апреля до 06:00 часов 20 апреля на трех улицах частично ограничим движение транспорта. Работу общественного транспорта продлим до 05:00»,— уточнил господин Кравченко.

Праздничные богослужения на Пасху пройдут в 21 храме Новороссийска. Безопасность православных христиан будут обеспечивать сотрудники полиции, казачество, добровольные народные дружины.

Пасха в этом году отмечается 20 апреля. Поручение главам районов продлить время работы общественного транспорта в праздничную ночь до пяти утра ранее дал губернатор Кубани Владимир Кондратьев.

Алена Воробьева