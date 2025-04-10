Новороссийские таможенники выявили неуплату 7 млн рублей за уголь для кальяна

Около 7 млн руб. таможенных платежей недоплатила московская компания при ввозе крупной партии кокосового угля для кальянов из Индонезии. Об этом сообщили в пресс-службе Новороссийской таможни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Согласно предоставленным данным, российская и индонезийская компании заключили внешнеторговой контракт на поставку товара «кокосовый уголь для кальяна (скорлупа кокосового ореха, древесный уголь)». В течение 1,5 лет индонезийским партнером было поставлено девять партий товара общим весом нетто 230 т.

«Новороссийская таможня провела камеральную таможенную проверку в отношении российской компании и установила, что участник внешнеэкономической деятельности существенно занизил в декларациях цену товара. По итогам проверки были дополнительно начислены таможенные платежи, пени (в том числе штрафы) в размере 6,9 млн руб.»,— рассказала главный инспектор по связям с общественностью Новороссийской таможни Инна Кирчева.

Организация привлечена к административной ответственности по ч. 2 ст. 16.2 КоАП РФ (недостоверное декларирование товара). Нарушителю назначено административное наказание в виде штрафа в размере 962 тыс. руб. В отношении фирмы возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере группой лиц по предварительному сговору). Ведется расследование.

Ранее новороссийские таможенники выявили неуплату таможенных платежей на сумму свыше 6,5 млн руб. при ввозе партий товара отделочных материалов и сантехники. Товар с заниженной стоимостью компания из Московской области импортировала из Китая, Турции и стран Евросоюза.

Алена Воробьева