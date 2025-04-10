Новороссийск станет первой остановкой круиза туристического поезда «Рица»

Туристический поезд «Рица» начнет свой железнодорожный круиз через Новороссийск. Город-герой станет первой остановкой для пассажиров поезда, сообщили в пресс-службе «Российские железные дороги» (РЖД).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

«Здесь вы сможете познакомиться с городом, его достопримечательностями, прогуляться по набережной и увидеть крейсер-музей «Михаил Кутузов»,— говорится в сообщении на сайте РЖД.

Старт железнодорожного круиза, рассчитанного на неделю, запланирован на 11 октября 2025 года из Москвы. Завершение тура после посещения Новороссийска, Абрау-Дюрсо, Абхазии и Сочи планируется в Ростове-на-Дону. Вагоны «отеля на колесах» оборудованы системами кондиционирования воздуха, экологически чистыми туалетными комплексами, розетками для зарядки гаджетов.

Ранее стали известны цены билетов на пассажирское судно «Комета», которое начнет навигацию с 15 мая 2025 года по новому маршруту Сочи — Анапа с дополнительными остановками в Лазаревском, Туапсе и Геленджике. Цена билета составит 10,5 тыс. руб., сообщили в Ассоциации туроператоров.

Алена Воробьева