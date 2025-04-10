Ввод в эксплуатацию НПС «Кропоткинская» запланирован до конца мая
Ход восстановительных работ НПС «Кропоткинская» проконтролировал генеральный директор Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) Николай Горбань. Ремонт нефтеперекачивающей станции продлится до конца мая 2025 года, рассказали в пресс-службе КТК.
Фото: пресс-служба Каспийского трубопроводного консорциума
«После осмотра объектов состоялось совещание с представителями подрядчиков и оперативным персоналом станции, на котором были уточнены особенности ремонтных работ, адаптация отечественного оборудования вместо иностранного, наличие оборудования и запчастей, необходимых для восстановления работоспособности всех подобъектов»,— говорится в сообщении.
В настоящее время транспортировка нефти по трубопроводной системе Тенгиз – Новороссийск осуществляется, минуя НПС «Кропоткинская» через байпас. Крупнейшая станция КТК в России получила повреждения и была выведена из эксплуатации в результате атаки БПЛА 17 февраля 2025 года.
Накануне под Новороссийском возобновили работу выносного причального устройства (ВПУ) КТК. Выносные причальные устройства ВПУ КТК-1 и ВПУ КТК-2 были выведены из эксплуатации 31 марта 2025 года по итогам проверки Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.