Пляжи Новороссийска оснастят камерами для безопасности туристов

Камеры на пяти пляжах Новороссийска появятся к началу сезона этого года. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе министерства курортов, туризма и олимпийского наследия региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

По информации ведомства, в Новороссийске камерами оснастят пять пляжей: «Дюрсо», «Матрос», «Дельфин», «Кристалл 1» и «Кристалл 2». Работы будут профинансированы за счет курортного сбора, собранного годом ранее.

Всего в регионе к 1 декабря 2024 года собрали 813 млн руб. курортного сбора. Это на 10,5% превышает результат предыдущего года (736 млн руб.).

Алена Воробьева