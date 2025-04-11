Режиссеры и прокуроры

Объявлена программа 78-го Каннского кинофестиваля, который, по словам президента главного мирового смотра Ирис Кноблох, получил в этом году рекордное количество заявок — 2909. Комментирует Андрей Плахов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В этом году число заявок от потенциальных претендентов на каннскую «Золотую пальмовую ветвь» оказалось рекордным

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ В этом году число заявок от потенциальных претендентов на каннскую «Золотую пальмовую ветвь» оказалось рекордным

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В основной конкурс отобраны 19 фильмов. В их числе новые работы американцев Уэса Андерсона («Финикийский план»), Ари Астера («Эддингтон»), Келли Райхардт («Вдохновитель»), бельгийцев Жан-Пьера и Люка Дарденнов («Молодые матери»), француженки Жюли Дюкурно («Альфа»), норвежца Йоакима Триера («Сентиментальная ценность») и других именитых режиссеров.

Судя по синопсисам и другой просочившейся информации, жанрово-тематически в конкурсной программе доминируют семейные драмы и истории взросления. Встречаются и криминальные сюжеты: героиня итальянского фильма «Извне» Марио Мартоне — оказавшаяся в тюрьме писательница, а персонажи французского «Досье 137» Доминика Молля ведут полицейское расследование.

Многие из участников и участниц конкурса уже получали самые высокие каннские награды, а также призы других больших фестивалей. Так, каталонка Карла Симон со своей предыдущей работой «Земля Алькаррас» три года назад победила на Берлинале, а теперь представляет в Канне новый фильм «Паломничество». Шведский режиссер с египетскими корнями Тарик Салех, награжденный в Канне за сценарий фильма «Заговор в Каире», покажет кинодраму «Орлы республики», действие которой тоже происходит в Египте.

Единственная документальная лента в конкурсе снята знаменитым иранским режиссером Джафаром Панахи и называется «Простой несчастный случай». А вот Сергей Лозница, в последнее время участвовавший в Каннском фестивале документальными работами, на сей раз представлен игровым фильмом «Два прокурора». Снятый за пределами России, он имеет к ней самое непосредственное отношение. Литературным источником послужила повесть Георгия Демидова — физика, ученика Ландау и друга Шаламова, проведшего 20 лет в колымских лагерях и в ссылке. В центре сюжета — муки совести молодого прокурора, в руки которого попадает письмо заключенного Сталину, написанное кровью. В фильме снимались Александр Кузнецов, Анатолий Белый (признан в РФ иностранным агентом) и Александр Филиппенко.

Другой регулярный участник каннских программ Кирилл Серебренников тоже появится на Круазетт, но его новую картину «Исчезновение Йозефа Менгеле» с Аугустом Дилем в главной роли покажут вне конкурса, в секции «Каннские премьеры». Возвращаясь к конкурсу, отметим самое интригующее его событие: картина, которой все ждут с особенным интересом, поставлена Ричардом Линклейтером и называется «Новая волна». Речь в ней идет об истории создания фильма Жан-Люка Годара «На последнем дыхании», положившего начало мощному движению и полностью преобразившего пейзаж французского кино на рубеже 1950–1960-х годов. Судя по всему, это американизированная комедийная версия революционных событий — вероятно, с синефильскими элементами. Помимо Годара героями фильма выступают другие режиссеры «новой волны» — Франсуа Трюффо, Клод Шаброль, Аньес Варда и Эрик Ромер, а также актеры Жан-Поль Бельмондо и Джин Сиберг. Играют их почти исключительно неизвестные молодые исполнители, что соответствует и возрасту персонажей, и принципу «новой волны», делавшей ставку на новые лица и таланты.

Андрей Плахов