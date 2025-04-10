Сергей Гордеев сократил долю в ПИК до 15,15%

Доля бизнесмена Сергея Гордеева в группе ПИК упала ниже блокирующей — до 15,15%. Об этом «Ведомостям» сообщили источники, близкие к компании. Часть пакета он продал «российским инвесторам, не под санкциями», имена которых не раскрывают «для минимизации рисков», уточнил представитель Гордеева.

Ранее Сергей Гордеев контролировал 52,49% ПИК, но в октябре 2023 года продал 20% акций закрытому паевому фонду «Институциональные инвестиции в жилую недвижимость Фонд № 1» под управлением АО «Центральная трастовая компания». Это снизило его долю до 32,49%. К июлю 2024 года участие Гордеева сократилось до 26,6%, а к октябрю — до нынешних 15,15%, сообщили источники газеты.