Сахарные заводы Кубани за год переработали почти 8,5 млн тонн свеклы

Сахарные заводы Краснодарского края по итогам 2024 года переработали 8,449 млн т сахарной свеклы, произведя свыше 1,1 млн т тонн сахара, что составляет 83,8% от уровня предыдущего года. Снижение объемов производства обусловлено сокращением сырьевой базы вследствие неблагоприятных погодных условий — дефицит осадков и высокие температуры негативно сказались на урожайности, рассказали «Ъ-Кубань» в пресс-службе краевого Минсельхоза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В сезоне 2024 года в регионе функционировало 14 сахарных заводов, совокупная производственная мощность которых составляет 12,5 млн т свеклы за сезон. В отрасли заняты более 6,3 тыс. человек.

Крупнейшими предприятиями в крае остаются АО «Успенский сахарник» и ОАО «Сахарный завод "Ленинградский"».

Вячеслав Рыжков