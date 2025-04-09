Инвестиции отельеров в основной капитал Кубани выросли до 25,6 млрд рублей

По итогам 2024 года объем вложений отельеров в основной капитал Краснодарского края составил 25,6 млрд руб., что на 33% превышает показатель предыдущего года. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам вице-губернатора Кубани Александра Руппеля, в крае на сегодняшний день ведется реализация 65 инвестиционных проектов в сфере туризма и гостеприимства на общую сумму 731,5 млрд руб. Господин Руппель отметил, что благодаря мерам поддержки, инициированным губернатором Вениамином Кондратьевым, регион демонстрирует беспрецедентную динамику по строительству новых объектов, а за последние пять лет объем инвестиций в сферу санаторно-курортного комплекса увеличился в 30 раз.

Количество гостиниц категории 4 и 5 звезд в регионе за указанный период выросло в 1,5 раза — до 316 объектов. Средняя годовая загрузка в таких средствах размещения стабильно держится на уровне 80%. Вице-губернатор уточнил, что спрос на размещение в отелях высокого класса продолжает опережать предложение, что оказывает давление на ценовую динамику, одновременно стимулируя рост качества услуг и развитие сопутствующих отраслей.

В рамках продвижения инвестиционного потенциала региона делегация Краснодарского края представила гостиничному оператору из ОАЭ Rotana ряд проектов, в том числе строительство гостиничного комплекса с аквапарком, создание курортного объекта премиум-класса, а также инициативы в горном кластере и на побережье Азовского моря.

Как отметил директор по развитию бизнеса Rotana Мохамед Метвали, группа управляет более чем 100 объектами в странах Ближнего Востока, Африки и Восточной Европы, включая три гостиницы на 650 номеров в Сочи. Он подчеркнул интерес компании к Краснодарскому краю как перспективному туристическому региону, а также выразил готовность к диалогу при наличии конкретных предложений.

Вячеслав Рыжков