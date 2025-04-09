Футболист Константин Тюкавин признан спортсменом года по версии Премии РБ-2025
Нападающий московского «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин победил в номинации «Спортсмен года» на Премии «Рейтинга Букмекеров» (РБ). Торжественная церемония вручения состоялась 8 апреля во Дворце гимнастики Ирины Винер в Москве.
Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ
На премию также были номинированы форвард ХК «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин, полузащитник ФК «Локомотив» Алексей Батраков и теннисистка Мирра Андреева.
В текущем сезоне 22-летний Тюкавин забил семь голов и отметился двумя результативными передачами в 19 турах Российской премьер-лиги (РПЛ).