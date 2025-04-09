В Сибири могут создать кластер по глубокой переработке редкоземельных металлов

Специализированный кластер по глубокой переработке редкоземельных металлов планируется создать в Сибирском федеральном округе. Об этом на совещании по вопросам развития субъекта заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев. Он также поручил сформировать экспертную группу, которая определит долгосрочную потребность экономики в редких и редкоземельных металлах и проработает перечень продукции, выпуск которой может быть организован в округе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Копосов Геннадий / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Фото: Копосов Геннадий / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

«Сибирский федеральный округ имеет стратегическую значимость для дальнейшего укрепления промышленного потенциала России. Здесь сконцентрированы огромные запасы природных ресурсов, в том числе драгоценных металлов, меди, никеля, угля, нефти, газа. Помимо этого, на территории округа действуют крупнейшие в России мощности в сфере гидроэнергетики», – отметил Дмитрий Патрушев.

На Сибирь приходится около 18% от общего объема разведанных запасов редкоземельных металлов в стране, сообщает пресс-служба правительства РФ. Создание кластера в перспективе позволит обеспечить независимость от импорта соответствующей категории.

Лолита Белова