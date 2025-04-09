Скидки на вторичное жилье в Самаре составляют 3,9%

Средний дисконт в объявлении о продаже готовой квартиры в Самаре на первый квартал 2025 года составил 3,9%. Это минимальный показатель среди российских миллионников, сообщает пресс-служба сервиса «Яндекс Недвижимость».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В четвертом квартале 2024 года средний уровень дисконтов достигал 4,4%.

По данным сервиса, за первый квартал 2025 года в среднем в российских мегаполисах срок экспозиции готовой квартиры вырос на 4% до 110 дней. В Самаре за этот период он сократился на 5% до 100 дней. При этом собственников, готовых к скидкам, становится немного меньше. Если в IV квартале прошлого года доля объявлений, цена в которых снижалась, в Самаре составляла в среднем 49,6%, то на первый квартал 2025 года доля таких лотов составляет уже 43,9%. А доля объявлений, где собственники повышают цену, напротив, начала расти: в первом квартале 2025 года она составляет 8%, в то время как в конце прошлого года была 7,5%.

Андрей Сазонов