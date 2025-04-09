На 20 млн рублей подешевели акции сына экс-губернатора Челябинской области

Объявлены повторные торги по продаже 25% пакета акций АО «Инвестиционная компания “Профит”», принадлежащие обанкротившемуся сыну бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского Александру Дубровскому. Начальная цена составляет 181,4 млн руб., что на 20,1 млн меньше, чем в первом аукционе. Сообщение опубликовано на Федресурсе.

Торги с начальной ценой 201,6 млн руб., объявленные в феврале этого года, не состоялись из-за отсутствия заявок. Повторный аукцион проводится в открытой форме подачи предложений о цене. Шаг составит 5%. Потенциальные участники должны внести задаток 20% от начальной цены. Заявки принимаются до 19 мая. В этот же день подведут результаты конкурса.

Ранее на торгах была реализована часть имущества Александра Дубровского, в том числе автомобиль Porsche 911 Carrera за 6,3 млн руб., квартира в Магнитогорске площадью 65 кв. м за 3,3 млн, снегоболотоход за 1,5 млн руб., гараж в магнитогорском кооперативе «центральный» почти за 169 тыс. руб. Кроме пакета акций компании «Профит» пока не удалось продать моторную лодку, прицеп и 76% доли уставного капитала ООО «Управляющая компания “Станичная”».

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», Александр Дубровский был признан банкротом по его собственному заявлению в ноябре 2023 года. Суд ввел в отношении должника процедуру реализации имущества. Сумма долга превышает 274 млн руб.