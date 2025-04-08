К Балтийским портам ищут подходы

Первый вариант развития подходов к портам Северо-Запада, о котором говорит замглавы правительства Ленобласти Дмитрий Ялов,— это Сонковский, он же Савеловский, ход (Дмитров—Сонково—Мга). Как сообщается в презентации, его строительство требуется для разгрузки параллельно идущего Коштинского хода (один из наиболее загруженных железнодорожных участков РФ), особенно в свете роста перевозок удобрений, производства которых локализованы преимущественно на Северо-Западе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

По его словам, Сонковский ход может обеспечить провоз дополнительных 10 млн тонн. Преимущество в том, что можно приступать уже сейчас, а минус — в том, что грузы, которые по нему пойдут, попадут на участки, имеющие ограничения (Мга—Владимирская—Веймарн). Станция Мга, подтверждает главный инженер Октябрьской железной дороги Виктор Иванов, достаточно грузонапряженная, потому что это проходная станция для движения основного грузового хода с границ Северной железной дороги. Эта проблема, по его словам, решается разведением движения на Усть-Лугу через Мгу и на Мурманск через Волховстрой. Виктор Иванов говорит, что уже реализован первый этап Сонковского хода, где до реконструкции ходили две-три пары грузовых поездов, а сейчас участок развит под 14 пар, но из-за отсутствия общей загрузки используются пять-шесть пар в сутки, «то есть там уже есть резерв». В инвестпрограмме на 2026–2030 годы заложена реализация второго этапа, уже на 24 пары поездов, и, если она будет выполняться, к 2030 году Савеловский ход будет способен провозить порядка 25 млн тонн, рассказывает Виктор Иванов.

Второе мероприятие — Юго-Западный обход Петербурга со строительством северного захода в Усть-Лугу. Ранее строительство 75-километрового Юго-Западного обхода, позволяющего вынести транзитное грузовое движение за пределы города, рассматривалось ОАО РЖД как часть плана по развитию подходов к порту Бронка для экспорта 20 млн тонн белорусских грузов (см. “Ъ” от 19 апреля 2024 года). В ГК «Нацпроектстрой», на ПМЭФ-2024 подписавшей соглашение с ОАО РЖД и ВТБ по строительству обхода по EPCF-контракту, оценивали работы в 170 млрд руб. (см. “Ъ” от 7 июня 2024 года).

Третий — возвращение грузового движения на основной ход ОЖД после строительства высокоскоростной магистрали, дающего дополнительные 30 млн тонн грузов (см. “Ъ” от 23 ноября 2021 года).

Четвертый, новый проект, предложенный в конце марта губернатором Ленобласти Александром Дрозденко,— это строительство, «возможно на условиях концессии», участка Псков—Гдов—Сланцы, сообщил Дмитрий Ялов. По его словам, на участке Сланцы—Гдов железная дорога существовала до 2016 года, когда была разобрана из-за отсутствия грузовой базы. На участке Гдов—Псков в годы Великой Отечественной войны была сделана рокадная дорога, которая потом была разобрана. Преимуществом этой дороги господин Ялов назвал возможность работать с белорусскими грузами и заход с севера в Усть-Лугу в обход узких участков, а основным риском — нестабильность международного, в том числе белорусского, грузопотока. Но Виктор Иванов отмечает, что груз, зарождающийся в западной части Ленинградской области,— это только белорусский груз, тогда как из 160 млн тонн грузов портов Северо-Запада 90% приходит с Урала, Западно- и Восточно-Сибирской железных дорог и так далее.

Наталья Скорлыгина