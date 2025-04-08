Фигуранты разъехались в показаниях

Экс-министр транспорта Нижегородской области Вадим Власов дал показания по обвинению в должностных злоупотреблениях. По фабуле дела, в 2018 году при проведении торгов чиновник незаконно дал указания руководителю Главного управления автодорог (ГУАД) Денису Цветкову не заключать контракты с победителями в пользу их конкурентов. В 2023 году Вадиму Власову назначили четыре года колонии, Денис Цветков получил условный срок. Однако апелляция отправила дело на новое рассмотрение, и экс-министр сообщил о непричастности к решениям ГУАД. Подсудимый настаивает, что не контролировал содержание дорог, а банковские гарантии подрядчиков были недостоверными. Денис Цветков в свою очередь настаивает, что выполнял распоряжения министра, а претензий к банковским гарантиям у ГУАД прежде не возникало.

Вадим Власов не признал вину в должностном преступлении

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Советский райсуд Нижнего Новгорода допросил бывшего министра транспорта Вадима Власова, обвиненного в должностных злоупотреблениях с предполагаемым пособником — экс-директором Главного управления автомобильных дорог (ГУАД) Денисом Цветковым. Следствие полагает, что в октябре–декабре 2018 года чиновник дал незаконное указание подчиненному не подписывать контракты по итогам торгов на содержание дорог с ООО «Девис», «Дорожник» и «Княгининская ДСК» предпринимателя Ивана Семова в пользу коммерсанта Александра Васина.

Других его конкурентов — «Вачское ДРСУ» и «Спартак С» — Денис Цветков просил взять субподряд у ООО «Кварцит-НН» бизнесмена Васина, у которого не было техники и базы в районе присутствия. Господина Семова уговаривали не участвовать в торгах, в которых также участвовали подставные юрлица, сбившие начальную цену торгов на дороги в девяти округах Нижегородской области. Чтобы не подписывать договоры с компаниями Ивана Семова, в ГУАД оформили отказы из-за якобы недостоверных банковских гарантий подрядчиков.

В феврале 2023 года суд признал вину экс-министра и руководителя ГУАД полностью доказанной. Вадима Власова приговорили к четырем годам колонии, а Денису Цветкову назначили два года шесть месяцев условно как пособнику в должностных злоупотреблениях.

Бывший чиновник вину не признал и настаивал, что Денис Цветков его оговорил ради мягкого наказания. Однако в июле 2023 года Нижегородский областной суд по апелляционной жалобе фигурантов отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение. По данным «Ъ-Приволжье», причиной пересмотра дела, в частности, являлась обсценная лексика, содержавшаяся в решении первой инстанции.

Вадима Власова и Дениса Цветкова повторно судят с августа 2023 года по идентичному обвинению. Во вторник, 8 апреля, Вадим Власов вновь сообщил суду о непричастности к должностному преступлению. Рассказывая о взаимодействии министерства и ГУАД, он отметил, что ведомства корректировали проекты договоров, чтобы усилить их юридически: прежде контракты предполагали лишь штрафы в 100 тыс. руб. вне зависимости от нарушений. Благодаря этому смертность на дорогах сократилась с 48 до 32 человек в год, настаивал подсудимый. Указаний Денису Цветкову обосновать отказ от контракта с Иваном Семиным «максимально законными способами» министр не давал, хотя глава ГУАД написал ему сообщение о том, что «Вачское ДРСУ» не согласовано, и интересовался, можно ли дать отказ по банковской гарантии. Эту переписку Вадим Власов объяснил тем, что велел подчиненному согласовывать с ним все принятые решения, чтобы контракты на содержание дорог были заключены вовремя до конца года. Утверждению лотов министр не препятствовал: ГУАД согласовывал с министерством лишь основные условия торгов.

«Следователь считает, что 99% своего времени я занимался только Пильнинским районом, Семовым и Васиным. Это ерунда на постном масле. В большей степени я занимался вопросами транспорта и федерального финансирования, а содержанием дорог — ГУАД. В их вопросы я не лез», — заверил подсудимый Власов.

Он добавил, что его дважды проверяла Счетная палата РФ, аудиторы областного правительства, СУ СК и прокуратура, и нарушений не нашли.

При этом якобы недостоверных банковских гарантий Вадим Власов не видел и сообщил суду, что ФАС отменила их по формальным признакам, и гарантии не покрывали ущерб автомобилистам от плохих дорог в размере почти 40 млн руб. Он добавил, что Сергей Васин, брат Александра Васина, работал на должности замруководителя ГУАД, куда носили взятки кофеварками, и рекомендовал Денису Цветкову решить вопрос с конфликтом интересов. Однако сделано это не было. При этом предприниматель Васин якобы не хотел исполнять контракты по Пильнинскому району из-за большого снижения цены, отметил бывший министр.

Впрочем, Денис Цветков и его защита настаивают, что подсудимый лишь исполнял распоряжения министра заключать контракты с определенными подрядчиками. До назначения Вадима Власова министром никаких проблем с банковскими гарантиями у подрядчиков не возникало, ГУАД принимал их без замечаний.

При этом ранее допрошенные свидетелями сотрудники УФАС отметили, что представленные банковские гарантии содержали все необходимые требования, в том числе по возмещению ущерба, пеням и штрафам.

Роман Рыскаль