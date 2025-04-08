Вредители отказались от вреда

Осужденные по делу о причинении имущественного ущерба нижегородскому банку «Ассоциация» обжаловали приговор и добились снижения реальных сроков. Бывший казначей банка Владимир Макаревич попросил дать ему возможность умереть дома, а не в тюрьме, ссылаясь на инвалидность и тяжелое заболевание. Погасивший 650 млн руб. ущерба из доказанного в 984 млн предприниматель Станислав Машагин сообщил суду, что вину он признал формально, устав от пятилетнего следствия, и просил пересмотра уголовного дела. Освобождения просил и предприниматель Павел Увяткин. Областной суд в условном наказании осужденным отказал, но снизил сроки на несколько месяцев.

Осужденным не удалось добиться условных сроков

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Нижегородский областной суд рассмотрел апелляционные жалобы бывшего казначея обанкротившегося банка «Ассоциация» Владимира Макаревича, предпринимателей Станислава Машагина и Павла Увяткина и их защитников. В декабре 2024 года их арестовали в зале Нижегородского райсуда, признав виновными по ст. 165 УК РФ в нанесении региональному банку имущественного ущерба путем обмана.

В 2019 году Центробанк выявил более 3 млрд руб. недостачи на корсчетах нижегородского банка в VTB Europe Bank. В итоге у «Ассоциации» была отозвана лицензия, и банк обанкротился. Изначально было возбуждено уголовное дело об особо крупном мошенничестве. В 2020 году сначала задержали казначея банка, в 2023-м – двух предпринимателей, доказанный ущерб составил 984 млн руб. По версии следствия, банк пострадал, потому что в 2016–2019 годах Владимир Макаревич фальсифицировал внутреннюю отчетность банка и платежки в международной системе SWIFT в пользу третьих лиц, участвовавших в сделках по купле-продаже валюты.

После того, как директор АО «Волга капитал» Станислав Машагин погасил более 650 млн руб., следователь переквалифицировал обвинение на более мягкую ст. 165 УК РФ, не предусматривающую состава хищения.

В итоге все трое фигурантов признали вину и согласились на рассмотрение дела в особом порядке. Нижегородский райсуд назначил им реальные сроки в колонии-поселении и арестовал их в зале суда.

Станислав Машагин попросил отменить приговор как незаконный и отправить дело на новое рассмотрение. А если апелляция не найдет для этого оснований, то осудить его на условный срок. Его адвокат Петр Глиожерис раскритиковал обвинительное заключение. По его словам, при переквалификации статьи следователь СК «поменял три слова», но сам текст и логика обвинительного заключения остались прежними — якобы у банка похитили какие-то деньги. Это полностью противоречило вмененной статье, исключающей цель хищения, — она сводится к тому, что банк из-за действий обвиняемых недополучил прибыль, отметил защитник. Однако механизм нанесения этого ущерба банку и его расчет следователем не были описаны.

Поэтому Нижегородский суд, не убедившись в наличии полных доказательств, не имел права рассматривать уголовное дело в особом порядке, и его надо рассмотреть заново, теперь уже оценив работу следствия, предложил Петр Глиожерис.

Осужденный Станислав Машагин сообщил, что признал вину «формально», устав от пятилетнего следствия и особо не вникая в статью обвинения: «Мы не ожидали суровый приговор».

Павел Увяткин, погасивший 10 млн руб. из суммы ущерба, и Владимир Макаревич попросили смягчить наказание до условных сроков. Бывший казначей банка рассказал, что еще до возбуждения дела не прятался и все подробно разъяснял следствию — он искажал отчетность по сделкам, чтобы улучшить показатели банка. С трудом поднимающийся со стула пожилой осужденный рассказал, что у него четыре хронических заболевания, жена-инвалид и 90-летняя теща с онкологией на попечении, и в деревне они выживают за счет огорода. «Дайте мне возможность умереть дома, а не в тюрьме», — со слезами попросил Владимир Макаревич, рассказав про обострившийся тромбоз.

По эпизоду с Павлом Увяткиным в суд пришел и представитель известной агрофирмы «Бармино» в Лысковском районе. Оказалось, что осужденный был совладельцем 25% доли в этом предприятии, а следователь в счет возмещения ущерба арестовал сельхозтехнику и поголовье скота «Бармино». В прошлом году облсуд по жалобе фермы отменил этот арест, однако в приговоре он был указан вопреки уже имеющемуся решению. Павел Увяткин также попросил освобождения.

Представитель Агентства по страхованию вкладов как временной администрации банка-банкрота назвал приговор законным, но не возражал, если апелляционный судья назначит осужденным условные сроки.

Против этого возражала только прокуратура, но и она нашла пару необоснованных формулировок в приговоре, попросив их отменить.

В результате облсуд не стал освобождать осужденных, но решил снизить сроки.

Владимиру Макаревичу назначили четыре года колонии-поселения, уменьшив наказание на 10 месяцев. Двух предпринимателей осудили на два года восемь месяцев и два года девять месяцев, сократив им сроки на полгода. Для «Бармино» апелляция исключила из приговора указание на арест имущества агрофирмы. Адвокаты не стали комментировать изменение приговора осужденным по делу банка «Ассоциация». В общей сложности трое виновников должны возместить еще более 300 млн руб. ущерба.

Однако арестованные активы Станислава Машагина с лихвой покрывают эти требования, а с вкладчиками лопнувшего банка расплатилось АСВ.

Роман Кряжев