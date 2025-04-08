Сменился основной владелец воронежской сети клиник «Медэксперт»

С начала апреля 65% воронежского ООО «Медэксперт» принадлежит генеральному директору компании Александру Кастырину. По данным Rusprofile, доля перешла к нему в порядке наследования. С августа 2015 года ей владел Сергей Григорьян. По данным «Ъ-Черноземье», он скончался в феврале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Еще 35% «Медэксперта» по-прежнему владеет Александр Дергачев. Ему же принадлежит половина местного ООО «Гранд», которое занимается арендой и управлением собственной или арендованной недвижимости. Вторым собственником указан господин Григорьян. Он также прописан владельцем местных ООО «Нумеди» (100%; занимается обработкой данных, предоставлением услуг по размещению информации) и ООО «Интегра» (65%; полиграфическая деятельность и предоставление услуг в этой области). Господин Кастырин в других компаниях не участвует.

ООО «Медэксперт» было зарегистрировано в Воронеже в октябре 2011 года для консультирования по вопросам коммерческой деятельности и управления. По собственным данным, компания имеет клиники в Воронежской, Белгородской, Липецкой и Московской областях. Уставный капитал — 10 тыс. руб. 2024 год компания завершила с выручкой в 1,6 млрд руб. и чистой прибылью в 299 млн руб. Годом ранее показатели равнялись 1,2 млрд и 176 млн руб. соответственно.

Алина Морозова