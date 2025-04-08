Уголовное дело экс-министра строительства и архитектуры Ульяновской области направлено в суд

Прокуратура Ульяновской области после утверждения обвинительного заключения направила в суд уголовное дело бывшего министра строительства и архитектуры региона Константина Алексича, обвиняемого в превышении должностных полномочий из личной заинтересованности с причинением тяжких последствий (п.п. «в», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ, до 10 лет лишения свободы), сообщило во вторник ведомство.

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Как поясняют в облпрокуратуре, следствие установило, что в период своей работы на посту министра строительства и архитектуры (с 26.08.2020 по 30.03.2022) Константин Алексич оказал содействие компании «АктивСептик» (ООО, Москва), подконтрольной его знакомому Михаилу Васильеву (экс-советнику вице-губернатора, приговоренному в сентябре прошлого года за посредничество во взятках к пяти годам колонии строгого режима) в победе в электронных аукционах на поставку 25 квартир в Ульяновске для их предоставления детям-сиротам. Однако компания «АктивСептик», заключившая контракт по итогам аукциона, которой в соответствии с контрактом также был перечислен и аванс, свои обязательства не выполнила, не обеспечив поставку 20 квартир. Это, отмечают в прокуратуре, повлекло дополнительное расходование бюджетных средств в целях реального обеспечения детей-сирот жилыми помещениями. Бюджету региона был причинен ущерб на сумму более 20,9 млн руб.

В целях возмещения ущерба наложен арест на транспортные средства (трактор «Беларусь», автопогрузчик и экскаватор), а также на уставной капитал принадлежащей Константину Алексичу компании «Стройэталон».

Обвиняемый вину не признал.

Андрей Васильев, Ульяновск