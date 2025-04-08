В 2024 году прибыль Ростсельмаша упала в 2,5 раза

По итогам 2024 года Ростовский завод Ростсельмаш заработал 6,9 млрд руб. чистой прибыли. Показатель оказался почти в 2,5 раза ниже результата 2023 года, когда предприятие получило 16,2 млрд руб., следует из данных информационной системы СПАРК-Интерфакс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

«Финансовое положение компании ухудшилось по нескольким параметрам. Выручка уменьшилась на 20 млрд руб. — с 98,7 млрд в 2023 году до 78,3 млрд руб. Прибыль от продаж сократилась с 12,2 до 1,9 млрд руб., а доходы от реализации продукции, товаров, работ и услуг снизились с 92 до 68,5 млрд руб.»,— следует из опубликованной отчетности.

Кредиторская задолженность предприятия в 2024 году составила 10,9 млрд руб. против 15,1 млрд годом ранее, дебиторская — 15,8 млрд руб. по сравнению с 12,2 млрд в 2023 году.

На предприятии скопился нереализованный полугодовой запас тракторов и комбайнов. В апреле 2025 года на фоне проблем с производством и сбытом завод перешел на четырехдневную рабочую неделю.

Николай Аксенов