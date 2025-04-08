Мадонна и Элтон Джон помирились после 20 лет вражды

Элтон Джон и Мадонна объявили миру о прекращении вражды между ними, длившейся более 20 лет. Произошло это после участия британского певца и композитора в шоу Saturday Night Live. Они встретились за кулисами, после чего в понедельник, 7 апреля, через соцсети сообщили о своем примирении. Об этом сообщают британские и американские СМИ, включая The Times.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Элтон Джон и Мадонна выступают в Карнеги Холле в 1998 году

Фото: Reuters Элтон Джон и Мадонна выступают в Карнеги Холле в 1998 году

Фото: Reuters

Звезды, неоднократно выступавшие вместе, рассорились в 2002 году после того, как Элтон Джон назвал песню Мадонны для фильма «Умри, но не сейчас» «худшей песней бондианы». Конфликт лишь усилился, когда он обвинил Мадонну в пении под фонограмму.

В понедельник, однако, Мадонна написала: «Мы наконец зарыли топор войны». «Десятилетиями меня угнетало то, что тот, кем я восхищалась, не любил то, что я делаю как исполнитель. Я этого не понимала. И когда я узнала, что Элтон Джон будет гостем (шоу.— "Ъ"), я решила сходить»,— написала она.

«Первое, что он сказал, было "прости меня", и стена между нами рухнула»,— сообщила 66-летняя певица. Мадонна заявила, что они вполне могут возобновить сотрудничество. «Он сказал, что написал для меня песню и что хотел бы сотрудничества. Это как если бы все вернулось к началу»,— написала она.

В свою очередь, в своем посте Элтон Джон поблагодарил певицу за то, что она простила ему его «длинный язык», заметил, что обеспокоен раздорами в мире и надеется, что «совместно… мы можем совершить великие дела для тех, кто по-настоящему нуждается в поддержке».

Виктор Буй