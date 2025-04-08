Тамбовский «Электроприбор» увеличил выручку до 15,5 млрд рублей в 2024 году

По итогам 2024 года ПАО «Тамбовский завод "Электроприбор"» (входит в концерн «Радиоэлектронные технологии» «Ростеха») увеличило выручку на 20,3%: с 12,8 до 15,5 млрд руб. Чистая прибыль предприятия сократилась на 22,9%: с 3 до 2,4 млрд руб. Это следует из бухгалтерской отчетности компании.

Себестоимость продаж «Электроприбора» в 2024 году составила 9,9 млрд руб., что на 36,1% больше, чем в 2023-м (7,3 млрд руб.). Прибыль от продаж — 3,7 млрд руб., что на 8,5% меньше, чем годом ранее (4 млрд руб.).

Кредиторской задолженности у завода нет. Дебиторская же выросла на 20,6%: с 10,3 до 12,5 млрд руб.

По данным Kartoteka.ru, ПАО «Тамбовский завод "Электроприбор"» было зарегистрировано в 1992 году для производства навигационных, метеорологических, геодезических, геофизических и аналогичного типа приборов, аппаратуры и инструментов. Уставный капитал — 126,9 тыс. руб. Крупнейшими акционерами являются АО «Корпорация "Аэрокосмическое оборудование"» (структура «Ростеха») и Евгений Дмитриев. Гендиректор — Алексей Слугин.

Прошлой осенью «Ъ-Черноземье» сообщал, что за два год завод направил на модернизацию 4 млрд руб.

Юрий Голубь