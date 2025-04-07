Общепиту насчитали лишние метры

Администрация Нижнего Новгорода и минимущества области просят суд обязать компанию Андрея Климентьева снести двухэтажное здание кафе «Вкус и дым». По мнению истцов, оно было возведено самовольно, не отвечает требованиям пожарной безопасности и частично расположено на общественных землях. По экспертной оценке капитальным строением кафе не является, поэтому иск о сносе неправомерен, полагает ответчик и подтверждает свою позицию заявлением, что здание возведено на фундаменте еще советских времен. Судебное разбирательство, длящееся третий год, продолжится после майских праздников.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В арбитражном суде Нижегородской области идет спор по заявлению городской администрации к компании Андрея Климентьева АО «Универсам "Нижегородский"» (гипермаркет на пересечении улиц Пискунова и Ульянова) об освобождении земельного участка от незаконной постройки. Рядом с универсамом предприниматель построил двухэтажное кафе «Вкус и дым» на месте снесенного старого здания, в котором в советское время был пункт приема стеклотары. Заведение еще не открылось, идет набор сотрудников.

Мэрия подала иск о сносе этого кафе еще в 2023 году и с тех пор пытается доказать, что это самовольная и незаконная постройка. На очередном заседании в понедельник судья Сергей Боровиков огласил выводы повторной экспертизы. Ее авторы признали, что здание площадью 400 кв. м не является объектом капитального строительства, однако оно частично расположилось на соседнем участке, заняв порядка 53 кв. м земель общего пользования. Также эксперты решили, что спорное строение «создает угрозу жизни и здоровью граждан», хотя на момент осмотра было в исправном техническом состоянии и выстроено по техрегламентам.

Администрация города после этого заключения поддержала требование о сносе кафе. Юрист мэрии сослался на то, что строение заступило на общественные земли.

Оно не соответствует правилам доступности для маломобильных граждан и нормам противопожарной безопасности и нарушает права граждан.

Судья Сергей Боровиков поинтересовался у чиновников, почему они настаивают именно на сносе. Истцы ответили, что АО «Универсам "Нижегородский"» не получало разрешение минимущества на то, чтобы возводить на предоставленном в аренду участке какие-либо строения.

Начальник отдела правовой защиты министерства Ирина Береснева добавила, что кафе построено из деревянных конструкций. При строительстве не соблюдены противопожарные разрывы с соседними зданиями: они меньше, чем необходимо.

«Учитывая, что МЧС также дало заключение о том, что здание не соответствует нормам пожарной безопасности, и это объект общепита, предполагающий нахождение в нем людей, мы поддерживаем требование о сносе, основания для иска мы уточним», — сообщила она.

Минимущества также попросило привлечь третьим лицом региональное управление госохраны объектов культурного наследия (УГО ОКН), пояснив, что земельный участок универсама находится на исторической территории Старого Нижнего и входит в его культурный слой, суд ходатайство удовлетворил.

Андрей Климентьев сообщил суду, что по длине спорное здание заступило на соседний участок всего на четыре метра. «Мы строили точно по старому фундаменту — как было 50 лет назад, так мы и сделали. Так было еще при коммунистах: они вышли за границы в советское время, а мы сейчас. Ну, так получилось. У нас не было цели что-то нарочно нарушить»,— отметил предприниматель. По его словам, во дворе универсама есть еще «метров сто территории», куда можно «отступить».

Предприниматель считает, что муниципальные и областные чиновники относятся к нему предвзято и специально «давят». При этом сам он готов инвестировать крупные средства в развитие города, но региональные власти игнорируют его предложения и затягивают с ответами.

Второй представитель ответчика Владимир Егоров сообщил, что статья Гражданского кодекса о сносе самовольной постройки в данном случае не применима, так как здание не является капитальным. Он добавил, что за «красные линии» кафе не вышло и нет никаких непреодолимых препятствий для его сохранения. Ответчики попросили время, чтобы ознакомиться с заключением экспертов Приволжского регионального центра судебной экспертизы Минюста РФ.

Суд также решил вызвать экспертов на допрос, чтобы изучить вопрос, возможно ли привести спорное строение в такое состояние, в котором оно не нарушало бы границ земельного участка.

Слушания по делу продолжатся после майских праздников.

Роман Кряжев