Поток туристов из ОАЭ в Россию вырос в 1,5 раза в 2024 году

За прошлый год российские туристы побывали в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) почти 2 млн раз. В то же время за 2024 год количество поездок из ОАЭ в Россию за год выросло более чем на 50% и составило 69 тысяч поездок, заявил глава Минэкономразвития России Максим Решетников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Минэкономразвития России Максим Решетников

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Глава Минэкономразвития России Максим Решетников

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Туризм — одно из ключевых направлений двустороннего сотрудничества. Взаимный турпоток между нашими странами стабильно растёт. Объединенные Арабские Эмираты традиционно пользуются популярностью среди российских туристов»,— сказал господин Решетников в ходе встречи с министром экономики ОАЭ Абдуллой бин Тук Аль-Марри (цитата по сайту Минэкономразвития).

Стороны договорились создать рабочую группу по туризму, чтобы укрепить партнерство государства в этой сфере. Собеседники договорились провести первое заседание с обсуждением ключевых направлений развития сотрудничества 15 мая в Казани. Тогда в столице Татарстана пройдет XVI международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum».