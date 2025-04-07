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Главные новости за 7 апреля. Курск, Воронеж, Орел, Липецк, Белгород

Игорь Куцак покидает пост мэра Курска.

Воронежский политтехнолог Роман Жогов выступил в суде с последним словом.

Скончался завкафедрой воронежского госуниверситета Виталий Агеев.

Бывших сотрудников орловского УФСИН осудили за превышения полномочий.

Воронежское «Заречное» увеличило выручку в 2024 году до 9,5 млрд рублей.

Хинштейн поручил отстранить от должности курскую чиновницу, обвиняемую в хищениях.

Министерство финансов Липецкой области возглавила Светлана Володина.

Министры культуры и спорта покидают правительство Белгородской области.