Главные новости за 7 апреля. Курск, Воронеж, Орел, Липецк, Белгород
Игорь Куцак покидает пост мэра Курска.
Воронежский политтехнолог Роман Жогов выступил в суде с последним словом.
Скончался завкафедрой воронежского госуниверситета Виталий Агеев.
Бывших сотрудников орловского УФСИН осудили за превышения полномочий.
Воронежское «Заречное» увеличило выручку в 2024 году до 9,5 млрд рублей.
Хинштейн поручил отстранить от должности курскую чиновницу, обвиняемую в хищениях.
Министерство финансов Липецкой области возглавила Светлана Володина.
Министры культуры и спорта покидают правительство Белгородской области.