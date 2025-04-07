Воронежское «Заречное» увеличило выручку в 2024 году до 9,5 млрд рублей

Производитель премиальной говядины в Воронежской области ООО «Заречное» увеличил в 2024 году выручку с 8,4 млрд до 9,5 млрд руб. (на 12%). Чистый убыток компании снизился почти в десять раз — с 2,2 млрд до 217 млн руб. Это следует из данных Rusprofile.

Себестоимость продаж «Заречного» снизилась на 12% — с 8 млрд до 7 млрд руб. Убыток от продаж в прошлом году на 803 млн руб. сменился прибылью в 1,2 млрд руб.

Дебиторская задолженность компании выросла на 46% — с 1,4 млрд до 2,1 млрд руб. Кредиторская задолженность — на 6%, с 2,3 млрд до 2,4 млрд руб.

По данным Rusprofile, ООО «Заречное» зарегистрировано в 2010 году в Воронежской области для разведения прочих пород крупного рогатого скота и буйволов, а также производства спермы. Уставный капитал — 160,3 млн руб. Доля общества в 95,25% принадлежит подмосковному ООО «Монолит», которое в свою очередь через ООО «Инвестком» и АО «Компания Таис» контролирует Иван Юзефович, еще 4,74% принадлежат «Инвесткому», и 0,01% — структуре Россельхозбанка ООО «РСХБ-Финанс».

В мае 2024 года сообщалось, что холдинг «АФГ Националь» планирует вложить около 3 млрд руб. в модернизацию воронежского «Заречного», которое перешло под его контроль в апреле. Сумма сделки по продаже ГК «Заречное» не раскрывалась, однако эксперты оценивали ее примерно в 4–6 млрд руб.

Подробнее о сделке читайте в публикации «Ъ-Черноземье» «Говядину смешали с рисом».

Егор Якимов