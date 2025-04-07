Хинштейн поручил отстранить от должности курскую чиновницу, обвиняемую в хищениях

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн на заседании облправительства поручил отстранить от должности и. о. гендиректора АНО «Центр компетенции развития городской среды» региона Ирину Одеркову, ранее отправленную под домашний арест по обвинению в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Хинштейн

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Александр Хинштейн

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

«Человек под домашним арестом даже физически не может исполнять свои должностные обязанности. Я уж не говорю про репутационные вещи. До вечера это решение нужно принять»,— добавил господин Хинштейн.

В начале апреля СКР возбудил в отношении Ирины Одерковой уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 4 ст. 159, ч. 1 ст. 285 УК РФ). По версии следствия, в 2022 году чиновница вступила в сговор с директором коммерческой организации, чтобы похитить бюджетные средства, выделенные на благоустройство территории в Льгове. При ее содействии между компанией и администрацией города был заключен контракт на разработку проектно-сметной документации на 6 млн руб. Несмотря на то, что фирма не имела нужных специалистов для выполнения работ, деньги ей были перечислены.

Ленинский районный суд Курска в качестве меры пресечения отправил Ирину Одеркову под домашний арест до 27 мая.

Кроме того, Александр Хинштейн потребовал уволить и.о. директора центра занятости региона Павла Моисеева, который ранее также обвинялся в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. Суд освободил господина Моисеева от ответственности из-за истечения срока давности — «по нереабилитирующим основаниям».

«Запускать в огород тех, кто уже был пойман на капусте, нельзя. Решение суда означает, что преступление имело место. Гражданин Моисеев обвинялся в том, что в качестве главы города Щигры и председателя комитета по управлению имуществом области он отчуждал муниципальную собственность в интересах своей семьи»,— пояснил господин Хинштейн.

Егор Якимов