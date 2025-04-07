Бывших сотрудников орловского УФСИН осудили за превышения полномочий

Ливенский районный суд Орловской области признал виновными бывшего начальника УФСИН по региону, экс-начальника местной исправительной колонии №2 (ИК-2) и его заместителя в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Как сообщили в региональном управлении СКР, им назначили от четырех до пяти лет колонии общего режима и запретили им занимать должности в органах власти на два года. Также осужденных лишили специальных званий.

По данным источника «Ъ-Черноземье» в правоохранительных органах, речь идет о Владимире Волосевиче, руководившем орловским УФСИН в 2017–2022 годах, Геннадии Яхонтове, возглавлявшем исправительное учреждение в 2020–2023 годах, и Сергее Моногарове.

В отношении еще одного обвиняемого уголовное дело выделили в отдельное производство и приостановили, так как тот заключил контракт с Минобороны в период мобилизации, чтобы принять участие в СВО.

Суд установил, что с февраля 2022-го по август 2023 года на тот момент начальник исправительной колонии вместе со своим заместителем и бывшим главой управления организовали работу ранее закрытого производственного участка на территории промышленной зоны Центра трудовой адаптации осужденных ИК-2 и привлекли осужденных для изготовления деревянных изделий в личных целях, интересах администрации исправительного учреждениях и иных лиц. Осужденные смогли кустарно изготовить там спиртосодержащую продукцию. После ее употребления двое из них скончались.

Ранее уточнялось, что заключенные должны были изготовить элементы деревянной лестницы для экс-главы УФСИН, а также деревянный каркас беседки. Первые работы правоохранители оценили в 59 тыс. руб., вторые — в 126 тыс. руб.

Уголовное дело было возбуждено на основании материалов орловских УФСИН и УФСБ. О задержании начальника колонии стало известно в августе 2023 года, экс-главы управления — в ноябре.

Егор Якимов