Воронежский политтехнолог Роман Жогов выступил в суде с последним словом

В Центральном райсуде Воронежа с последним словом выступил депутат гордумы («Единая Россия») и политтехнолог Роман Жогов. В своей речи он отметил, что не является обманщиком и мошенником, и призвал суд объективно оценить наличие доказательств его вины в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роман Жогов во время последнего слова в ходе рассмотрения его уголовного дела

Фото: Сергей Толмачев Роман Жогов во время последнего слова в ходе рассмотрения его уголовного дела

Фото: Сергей Толмачев

Господин Жогов сказал, что всю свою сознательную жизнь посвятил служению обществу. «Преподавательская, партийная и депутатская деятельность стали для меня возможностью сделать что-то полезное и нужное людям, я всегда старался быть востребованным для общества: помогал людям, не отмалчивался и не отворачивался, когда видел несправедливость, никогда себя не жалел, в ущерб своей семье пропадал на работе круглыми сутками»,— заявил подсудимый. Он подчеркнул, что не является обманщиком и мошенником.

По словам Романа Жогова, в 2009 году он пришел в региональный исполком партии с преподавательской работы в вузе, и на тот момент ни в коей мере не обладал приписываемыми ему следствием полномочиями, влиянием и авторитетом, чтобы оказать хоть какое-либо влияние на однопартийца Александра Провоторова и заставить его что-то сделать. «В 2010 году речь шла об оформлении мне за мою интенсивную работу на партию стимулирующей доплаты в виде оформления ставки помощника, что не отрицает сам Провоторов. Эта доплата была установлена по моему ходатайству к руководству партии, а Александру Провоторову было поручено ее оформить. Данная практика не является фиктивным трудоустройством, так как все сотрудники общественных приемных и регионального исполкома, оформленные таким образом, выполняют функциональные обязанности Регионального отделения Партии, в том числе, функционал помощников депутатов, работают в интересах партии»,— сказал подсудимый. Он подчеркнул, что не крал перечисляемые его супруге деньги, так как они являлись доплатой за интенсивную работу на партию и в ее интересах.

Подсудимый добавил, что его действия являются не обманом, а роковым недоразумением. «Я сделал ошибку, давая свое согласие на подобное оформление своей доплаты, по той причине, что иной формы ее выплаты мне не было предложено. И не мог даже предположить, что подобная ситуация может возникнуть, ведь мы все это время с Александром Провоторовым абсолютно нормально общались по рабочим вопросам партийной деятельности. В этот период у нас никогда не возникало никаких спорных вопросов и претензий друг к другу. Как впрочем, и после моего отказа от этой доплаты в 2020 году мы продолжали общаться. Да и сейчас у нас с ним нет никаких взаимных претензий»,— объяснил депутат. От отметил, что подвел семью — жену и маленькую дочь, и поблагодарил всех участников разбирательства, а также свидетелей, не побоявшихся сказать правду. «Ваша честь, я прошу Вас объективно оценить наличие и доказанность моей вины, проявить гуманность, не ломать жизнь моей семьи, не лишать моей маленькой дочери отца»,— резюмировал господин Жогов.

Суд удалился в совещательную комнату. Приговор будет оглашен в понедельник, 21 апреля.

Подробнее об уголовном деле воронежского политтехнолога — в публикации «Ъ-Черноземье».

Сергей Толмачев