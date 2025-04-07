Скончался завкафедрой воронежского госуниверситета Виталий Агеев

В Воронеже на 44-м году жизни скончался доцент и заведующий кафедрой безопасности жизнедеятельности и основ военной подготовки Воронежского госуниверситета (ВГУ) Виталий Агеев. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали в пресс-службе ВГУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виталий Агеев

Фото: с сайта Воронежского госуниверситета Виталий Агеев

Фото: с сайта Воронежского госуниверситета

Господин Агеев родился в 1981 году в Воронеже. В 2003 году окончил Воронежскую технологическую академию, а в 2017-м стал доцентом по специальности «безопасность в чрезывычайных ситуациях». Работал в вузах около 20 лет. В 2023-м был назначен заведующим кафедрой БЖД и ОВП в ВГУ.

Помимо работы в вузе, возглавлял две экологические общественные организации: «В защиту Черноземья» и «Комитет экологического контроля». Кроме того, ученый был членом технической рабочей группы при Минпромторге РФ по обезвреживанию отходов и научно-технического совета Росприроднадзора. В ведомстве сообщили, что Виталий Агеев «посвятил жизнь защите природы, отстаивая уникальность Черноземья».

Прощание с Виталием Агеевым состоится во вторник, 8 апреля, в 12:30 по адресу улица Ипподромная, 18а.

Егор Якимов