Главные новости за 7 апреля. Сочи

В 2025 году в Сочи расчистят русла семи рек. Мониторинг уровня воды ведется в режиме реального времени с использованием специализированных гидрологических комплексов.

Три человека пострадали в ДТП у санатория «Зеленая роща» в Сочи. Пострадавших госпитализировали.

Строительство многофункционального комплекса с аквапарком и гостиницей «Звезда Сочи» стоимостью 28 млрд руб. в поселке Головинка Лазаревского района Сочи начнется после утверждения Правил землепользования и застройки города.

Авиакомпания «Азимут» полностью устранила все нарушения, обнаруженные Ространснадзором во время проверки, проведенной после возгорания самолета из Сочи при посадке в Анталье и замены воздушного судна.

Глава Сочи Андрей Прошунин распорядился обустроить многофункциональную спортивную площадку в Эстосадке до конца октября. Новый объект является частью программы развития социальной инфраструктуры в Краснополянском поселковом округе.

Сотрудники МЧС России помогли двум туристам выбраться из Агурского ущелья. Путешественники не смогли самостоятельно переправиться через реку Агура в условиях поднявшегося уровня воды и отсутствия освещения.

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) опровергла сведения о намерении возвести гостиничный комплекс стоимостью 6,2 млрд руб. на территории бывшей судоверфи в Лазаревском районе Сочи.

Сотрудники Сочинского центрального таможенного поста приобрели на личные средства и передали квадрокоптер, продукты питания и другие предметы первой необходимости в одну из воинских частей для участников СВО.