В Сочи расчистят русла семи рек для предотвращения паводков

В 2025 году в Сочи расчистят русла семи рек. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telеgram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

На плановом заседании городской комиссии по чрезвычайным ситуациям Сочи обсудили подготовку городской инфраструктуры к пожароопасному периоду и весеннему паводку. Синоптики прогнозируют на этой неделе ливни с похолоданием, при этом в высокогорных районах происходит таяние снега.

Мониторинг уровня рек ведется в режиме реального времени с использованием специализированных гидрологических комплексов. На территории муниципалитета расположено около 30 водоемов, где вода может подниматься до критических отметок.

Руководство поручило обеспечить их пропускную способность и своевременную санитарную очистку, в том числе пространств под мостами. В 2024 году при поддержке краевых властей эти мероприятия были проведены на участках 11 русел рек, а в 2025 запланированы работы еще на семи.

С наступлением тепла и сухой погоды увеличивается вероятность возникновения лесных пожаров. С начала года в Сочи выявлено шесть возгораний, в связи с чем введен особый противопожарный режим. Руководство призвало усилить профилактические меры и оперативное реагирование.

Главам внутригородских районов поручено предоставить карты-схемы естественных водоемов с подъездными путями для быстрого использования природной воды при тушении задымлений и пожаров. Особое внимание уделят техническому состоянию гидрантов.

Мария Удовик