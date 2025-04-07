В Сочи в ДТП пострадали три человека

В Сочи на Курортном проспекте произошло ДТП, в котором пострадали три человека. Об этом рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе Госавтоинспекции курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал ДТП Сочи Фото: Telegram-канал ДТП Сочи

Авария произошла в понедельник, 7 апреля, около санатория «Зеленая роща» на Курортном проспекте. По данным правоохранительных органов, водитель автомобиля «Лада» нарушил ПДД, пересек сплошную линию дорожной разметки и допустил столкновение с BMW. В результате аварии травмы получили три человека: оба водителя и пассажир отечественного автомобиля.

Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи оказала помощь пострадавшим.

Мария Удовик